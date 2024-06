Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Bäckereifiliale in Südkamen

Kamen (ots)

In der Zeit Sonntagvormittag (23.06.2024) zu Montag (24.06.2024) drangen unbekannte Täter zwischen 11.00 Uhr und 03.15 Uhr gewaltsam in eine Bäckereifiliale an der Dortmunder Allee ein.

In dem Gebäude durchwühlten die Täter sämtliche Räume.

Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

