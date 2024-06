Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nächtlicher Firmeneinbruch im Industriegebiet Ost - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23.06.2024) brachen bislang unbekannte Täter gegen 01:15 Uhr in die Räume einer Firma an der Heinrich-Hertz-Straße ein, die Stromversorgungs-Komponenten produziert. Der Polizei wurde gegen 01:50 Uhr gemeldet, dass dort eine Alarmanlage ausgelöst hatte. Eine Absuche der Räume nach möglichen Tätern unter Einsatz eines Diensthundes und die Fahndung in der Umgebung verliefen negativ. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell