POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Autofahrerin weicht in Bad Zwischenahn einem Tier aus kippt mit dem PKW auf die Fahrerseite+++

Oldenburg (ots) - ++Verkehrsunfallflucht in Oldenburg++ Am Freitag, 27.10.2023, gegen 23:45 Uhr, befuhr die 48jährige mit ihrem Fahrrad die Weißenmoorstraße in Oldenburg in Richtung Scheideweg, als ein Pkw sie überholte und dabei so dicht an ihr vorbeifuhr, dass sie sich erschrak und stürzte. Die Frau, die nicht selbständig aufstehen konnte, wurde durch eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung versorgt ...

mehr