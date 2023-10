Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht in Oldenburg++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfallflucht in Oldenburg++ Am Freitag, 27.10.2023, gegen 23:45 Uhr, befuhr die 48jährige mit ihrem Fahrrad die Weißenmoorstraße in Oldenburg in Richtung Scheideweg, als ein Pkw sie überholte und dabei so dicht an ihr vorbeifuhr, dass sie sich erschrak und stürzte. Die Frau, die nicht selbständig aufstehen konnte, wurde durch eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung versorgt und mit einer vermutlichen Handfraktur in ein Krankenhaus verbracht. Der/die unbekannte Fahrzeugführer/in hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

