Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Einbrüchen in Bäckerei und Bestattungshaus gesucht

Bergkamen (ots)

Die Polizei sucht unbekannte Täter, die in der Nacht von Mittwoch (19.06.2024) auf Donnerstag (20.06.2024) in der Zeit von 20.30 Uhr bis 09.45 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Bestattungsinstituts am Hellweg in Bergkamen-Rünthe eingedrungen sind.

Dort durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten einen Laptop, ein Tablet sowie Bargeld.

Eine Nacht später - von Donnerstag (20.06.2024) auf Freitag (21.06.2024) - sind ebenfalls unbekannte Täter in eine Bäckerei am Rathausplatz in Bergkamen-Mitte eingedrungen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

