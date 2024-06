Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbrüche Physiopraxis und Gaststätte in Ergste

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter haben sich in dem Zeitraum von Dienstag (18.06.2024) auf Mittwoch (19.06.2024) zwischen 19.00 Uhr und 06.30 Uhr gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in eine Physiopraxis an der Lethmather Straße in Schwerte-Ergste verschafft.

Im Inneren durchwühlten die Täter diverse Schubladen und Schränke und entwendeten Bargeld sowie zwei VW-Fahrzeugschlüssel.

Ebenfalls in dem Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 22.00 Uhr bis 08.30 Uhr stand eine Pizzeria an der Kirchstraße in Schwerte-Ergste im Mittelpunkt von unbekannten Tätern. Dort drangen sie gewaltsam durch eine Tür in die Räumlichkeiten ein und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen sowie zu den Tätern und den entwendeten VW-Fahrzeugschlüsseln bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell