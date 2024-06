POL-UN: Werne - Uhr mit eigener Meinung zum Thema Zeit

Werne (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag (15.06.2024) durch den Keller in ein Reihenhaus an der Claus-von-Stauffenberg-Straße eingedrungen. Vermutlich in der Zeit zwischen 4 Uhr und 5 Uhr durchsuchten die Täter das Haus nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Unbekannten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne ...

