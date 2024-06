POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch in Reihenhaus

Schwerte (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (16.06.2024) drangen unbekannte Täter gegen 1:40 Uhr gewaltsam in ein Telefongeschäft in der Hüsingstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden Mobiltelefone entwendet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr