Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Auseinandersetzung in Unterkunft

Ettenheim, Altdorf (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft in der Industriestraße in Altdorf am Dienstagmorgen, mussten die Beamten des Polizeipostens Ettenheim ein Ermittlungsverfahren einleiten. Kurz vor 9 Uhr war ein städtischer Mitarbeiter damit beschäftigt ein Zimmer zu renovieren, als ersten Erkenntnissen zu Folge ein Bewohner ihm in provokanter und aggressiver Weise entgegengetreten sein soll. In der Folge soll es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten und einer Bedrohung gegenüber dem technischen Angestellten gekommen sein.

