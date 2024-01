POL-OG: Steinach - Aufgefahren

Baden-Baden (ots) - Nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung am Dienstagmittag in einem Thermalbad am Römerplatz haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen übernommen. Gegen 13:30 Uhr soll ein 68 Jahre alter Badegast in einer Sauna eine 37-Jährige unsittlich angefasst haben, worauf hin die Polizei verständigt wurde. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller ...

