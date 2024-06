Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Unna (ots)

Ein unbekannter Radfahrer ist am Mittwochmorgen (19.06.2024) nach einem Zusammenstoß mit einem PKW auf der Kamener Straße von der Unfallstelle geflüchtet.

Eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Unna bog aus der Straße Am Wilhelmsbau nach links auf die Kamener Straße ab. In diesem Moment fuhr ein Radfahrer vom rechten Gehweg unvermittelt auf die Straße und stieß mit dem PKW zusammen. Er stürzte, stand wieder auf und entfernte sich vom Unfallort, nachdem die 43-Jährige äußerte, die Polizei rufen zu wollen.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 45 Jahre alt - ca. 175 cm groß - schlank - südländisch - dunkle kurze Haare - dunkler 3-Tage Bart - gebrochene deutsche Aussprache - evtl. Arbeitskleidung, ähnlich eines Blaumanns - rostiges, sportliches Fahrrad

Wer kann weitere Angaben zu dem unfallflüchtigen Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 9213120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell