Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrer eines weißen Fahrzeugs gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines weißen Fahrzeugs, der am Donnerstag, 16.5.2024 gegen 15.00 Uhr auf dem Mühlenweg in Beckum einen Traktor überholte. Der genaue Unfallort liegt zwischen den Anschriften Dalmer 15 und Dalmer 31. Dort wurde ein Traktor, dessen 28-jähriger Fahrer aus Oelde in Richtung Beckum fuhr, von zwei Fahrzeugen überholt. Der unbekannte Fahrer des zweiten, weißen Fahrzeugs überholte sehr knapp, sodass der entgegenkommende 54-jährige Autofahrer aus Hamm abbremsen musste. Ein hinter ihm fahrender 51-jähriger Beckumer fuhr daraufhin mit seinem Auto auf den Pkw des 54-Jährigen auf und geriet in den angrenzenden Graben. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen weißen Fahrzeug und dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell