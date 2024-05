Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall (06.05.2024)

(Singen, Lkr. Konstanz) (ots)

Über 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 223. Eine von Überlingen am Ried kommende 83-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz wollte an der Kreuzung zur Landesstraße nach links in Richtung Singen einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von Singen kommenden 65-jährigen Audi-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision blieben alle Insassen unverletzt. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

