Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Acht süße Vierbeiner suchen ein neues Zuhause!!

Breitenau (ots)

Am 18. April 2024 ereigneten sich drei gleiche Feststellungen, wo wieder einmal kleine Hundewelpen ohne die erforderlichen Papiere und Impfschutz nach Deutschland gebracht wurden. Bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau/BAB17 wurden insgesamt 6 Welpen und zwei Junghunde, unterschiedlicher Rassen festgestellt. Das besondere hierbei war eine junge Hündin, die mit ihren zwei ca. 4 Tage alten Welpen im Fußraum eines Transporters transportiert wurde. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Veterinäramt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wurden alle Hunde sichergestellt und in ein Tierheim verbracht. Des Weiteren wurde in einem Fall eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- Euro erhoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell