Am Donnerstag prallte ein Autofahrer in das Heck eines Laster auf der A7

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr der 63-jährige Laster-Fahrer auf der A7 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Aalen/Oberkochen und Heidenheim scherte er auf den linken Fahrstreifen aus. Dabei achtete der Fahrer des Mercedes Lkw nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Dort fuhr bereits ein 55-Jähriger mit seinem VW. Der konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Lkw-Anhängers. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen war die Autobahn für etwa 25 Minuten voll gesperrt. Den Schaden beziffert die Polizei auf über 30.000 Euro.

