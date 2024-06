Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendieb leistet Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) griff ein 51-jähriger Ladendieb Polizeibeamte am Königsplatz an.

Ein Passant teilte der Polizei mit, dass der 51-jähriger Mann Diebesgut am Königsplatz verkaufen soll. Nach dem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei gegen 11.15 Uhr den Mann. Hierbei reagierte er aggressiv und griff die Polizeibeamten sowie einen weiteren Mann unvermittelt an. Die Polizeibeamten fesselten den 51-Jährigen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weiteres Diebesgut bei dem 51-Jährigen. Das Diebesgut stellten die Beamten sicher und ordneten es einem Bekleidungsgeschäft zu. Der 51-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in den Polizeiarrest. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Ladendiebstahls.

Polizeipräsidium Schwaben Nord