POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Sachbeschädigungen, Körperverletzung mit Messer

Crailsheim: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhren eine 74-jährige Frau und ein 75-jährige Mann mit ihren Pedelecs hintereinander den Kaihofweg. Die 74-Jährige erkannte zu spät, dass der 75-Jährige abbiegen will und fuhr auf diesen auf. Beide stürzten, wobei die 74-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Hessentaler Straße geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Obersontheim: Vandalismus

Mehrere Vandalen zerstörten am frühen Samstagmorgen gegen 0:45 Uhr eine Gartenhütte im Friedhofweg, anschließend legten sie die Umzäunung einer Schafweide um und warfen ein Haltestellenschild in der Gaildorfer Straße sowie ein Verkehrszeichen in der Schloßstraße um. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Zeugenhinweise.

Michelfeld: Frontalzusammenstoß

Am Samstagvormittag gegen 09:20 Uhr befuhr eine 48-jährige Toyota-Fahrerin die K2576 in Richtung Michelfeld, dabei wollte sie nach links in die Straße Am Heidsee abbiegen. Sie übersah einen entgegenkommenden 39-jährigen Skoda-Fahrer, wodurch es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Körperverletzung mit Messer

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04 Uhr kam es in einem Unterkunftsgebäude in der Schmollerstraße zu einem Streit zwischen einem 43-jährigen Mann und einem 40-jährigen Mann im Zuge dieses Streits verletzte der 43-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer leicht. Anschließend flüchtete er. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen.

Crailsheim: Sachbeschädigung durch Beschmutzung Im Zeitraum Samstagabend 20:00 Uhr bis Sonntagabend 22:00 Uhr wurden in der Horaffenstraße abgestellte Wagons mittels Sprühfarbe beschmutzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951-4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

In der Adlerstraße wurde zwischen Freitagmittag 14:00 Uhr und Samstagnachmittag 16:45 Uhr ein Garagentor durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 07951-4800 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Donnerstagabend 22:00 Uhr und Freitagmorgen 10:15 Uhr wurde in der Pistoriusstraße ein parkender Pkw gestreift. Hierbei wurde der Stoßfänger hinten links beschädigt, dabei entstand ein Schaden von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet mögliche Zeugen sich unter 07951-4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Freitag wurde zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr ein parkender Pkw in den Badwiesen beim Ausparken beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden an der Stoßstange hinten rechts von rund 4000 Euro. Nach aktuellem Wissenstand handelt es sich beim Unfallfahrzeug um ein Fahrzeug der Marke Mercedes Benz. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951-4800 zu melden.

Crailsheim: E-Scooter-Diebstahl

Im Zeitraum von Samstagnachmittag 13:30 Uhr bis Sonntagnacht 0:20 Uhr wurde vom Fahrradständer bei der Post ein abgeschlossener E-Scooter der Marke SOFLOW entwendet. Zeugen, die etwas zu dem Diebstall mitteilen können, werden gebeten sich unter der Nummer 07951-4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung

Am Freitagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr wurde in der Martha-McCarthy-Straße bei einem geparkten Pkw die Fensterscheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten das Polizeirevier Crailsheim unter 07951-4800 zu informieren.

Schrozberg: Verkehrsunfall

In der Nacht vom Sonntag gegen 21:45 Uhr kam es auf der B290 in Richtung Blaufelden zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Die Fahrerin kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und starkem Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab. Daraufhin kam das Fahrzeug ins Schleudern und landetet am Ende gekippt auf der Beifahrerseite an einem Strommast. Im Pkw befanden sich vier Insassen. Drei davon wurden leicht verletzt, darunter die 41-jährige Fahrerin und deren beiden Kinder im Alter von 11 und 15. Ein vierter, 24-jähriger Insasse wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

