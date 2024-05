Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 12.05.2024

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall zwischen Pkw und Roller, Zeugen gesucht

Am Samstagabend gegen 18:35 Uhr kam es im Bereich Stuttgarter Straße zu einem Unfall zwischen einem Audi A4 und einem Roller. Der 58-jährige Rollerfahrer fuhr in einer Gruppe von 3-4 Kleinkrafträdern. Der 57-jährige Audi-Fahrer fuhr hinter dieser Gruppe. Als er die Gruppe überholen wollte, scherte auch der Rollerfahrer etwas nach links aus, so dass es zur Kollision kam. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst bittet mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 07904-94260 zu melden.

