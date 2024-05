POL-MA: Mannheim: Kleinflugzeug stürzt bei Notlandung ab

Heidelberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen besuchten ein 33-jähriger Mann mit seinem 29-järigen Bekannten um 3:15 Uhr die Filiale eines Schnellrestaurants in der Rohrbacher Straße in Heidelberg. Hier sprach er mehrere der Gäste an. Zwei der angesprochenen Personen fühlten sich hiervon offensichtlich provoziert, was dazu führte, dass einer der angesprochenen ...

mehr