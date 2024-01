Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alleinunfall: 45-Jährige nach Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Straße Bergerend in Windberg ist es am Montag, 15. Januar, gegen 8.55 Uhr zu einem Alleinunfall einer 45-jährigen E-Scooterfahrerin gekommen.

Die Frau beabsichtigte in Richtung Bergerstraße zu fahren. Da es an der Unfallstelle eine leichte Steigung gäbe, trat sie nach eigener Aussage den E-Scooter mit ihrem linken Bein unterstützend an. Das rechte Bein habe derweil auf dem E-Scooter gestanden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse sei es dann zum Sturz gekommen, bei dem sich die Frau schwer verletzte. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. (cr)

