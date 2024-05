Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbrüche

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Auf dem Areal einer Tankstelle in der Gartenstraße setzte ein 68-Jähriger am Sonntagmittag gegen 14 Uhr seinen Mercedes Benz ein Stück zurück. Hierbei prallte das Fahrzeug gegen den Ford einer 42-Jährigen, wobei beide Fahrzeuge beschädigt und die Beifahrerin der 42-Jährigen leicht verletzt wurden.

Oberkochen: Alkoholisiert Unfall verursacht

Beim Einparken seines Skoda beschädigte ein 37-Jähriger am Samstagabend kurz vor 21 Uhr einen in der Brunnenhaldestraße abgestellten VW Polo, wobei ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem ein entsprechender Test einen Promillewert von annähernd 3 Promille ergab, musste sich der 37-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag zwischen 7 Uhr und 12 Uhr einen in der Beinstraße abgestellten BMW, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Einbruch

Eine 59-jährige Anwohnerin der Grünewaldstraße wurde am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr von einem Einbrecher überrascht. Dieser verschaffte sich über den Balkon Zutritt in ihre Wohnung, aus welcher er einen Tresor entwendete. Die 59-Jährige wurde durch die Geräusche geweckt. Der Täter, der dunkel bekleidet war, ist ca. 170 cm groß, hat ein rundes glatt rasiertes Gesicht und eine Glatze. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Einbruchsversuch

Zwischen Mittwochmorgen, 7.30 Uhr und Sonntagabend, 20.20 Uhr versuchten Unbekannte über ein Fenster und eine Türe in ein Wohnhaus in der Max-Reeb-Straße einzudringen. Nachdem sowohl Türe als auch Fenster standhielten, verließen die Unbekannten die Örtlichkeit wieder. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 16-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr mit seinem Krad die Landesstraße 1080 in Richtung Unterriffingen. Eigenen Angaben zufolge kam ihm dort auf seiner Fahrspur ein schwarzes Fahrzeug entgegen, so dass er ausweichen musste. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich Verletzungen zuzog. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Maienwiesen / Brühlstraße missachtete eine 23-jährige Opel-Fahrerin am Samstagabend gegen 19.30 Uhr die Vorfahrt einer 45-Jährigen, die ebenfalls mit einem Opel unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro; die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Heubach: Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck

Beim Einbruch in eine Wohnung in der Hauptstraße erbeuteten Unbekannte am Sonntag zwischen 12 Uhr und 19.45 Uhr Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 21-Jähriger kam am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr auf der Kreisstraße 3334 zwischen Maitis und Großdeinbach alkoholbedingt mit seinem VW von der Fahrbahn ab. Während der Aufnahme des Unfalls wurde festgestellt, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen entstempelt waren und nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Der 21-Jährige war mit über einem Promille alkoholisiert. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erwartet nun mehrere Anzeigen.

