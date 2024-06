POL Schwaben Nord: Serbische Nationalmannschaft in Augsburg

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (11.06.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Personen auf Parkplatzsuche in der Waterloostraße. Gegen 17.45 Uhr parkte ein 20-Jähriger an der Örtlichkeit ein. Ein 65-Jähriger war mit der Parkplatzwahl offenbar nicht einverstanden und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschließend griff der 65-Jährige den 20-Jährigen körperlich an ...

