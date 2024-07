POL-HAM: Radfahrerin nach Unfall auf Ahornallee gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Dienstag, 2. Juli, zwei Fahrraddiebe stellen. Der Zeuge hatte die beiden Diebe, einen 67-jährigen und einen 39-jährigen Mann aus Hamm, dabei beobachtet, wie sie ein an einen Laternenmast angekettetes Fahrrad An den Fördertürmen entwendeten. Mit einem Bolzenschneider ...

