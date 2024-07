Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 24-Jähriger mutmaßlicher Drogendealer in Wohnung festgenommen: Untersuchungshaft

Hamm-Mitte (ots)

Ein 24-jähriger mutmaßlicher Drogendealer konnte am Dienstagmorgen, 2. Juli, in seiner Wohnung an der Schillerstraße von der Kriminalpolizei festgenommen werden.

Die Beamten vollstreckten nach vorangegangenen Ermittlungen einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Dortmund, der aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln erwirkt wurde.

Neben Marihuana und mutmaßlichen "Blue Punisher" - Ecstasy-Tabletten fanden die Durchsuchungskräfte etwa 100 Gramm Kokain mit einem Verkaufswert von etwa 8.000 Euro.

Der dringend Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen erheblichen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich in Erscheinung getreten und steht unter Bewährung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 24-Jährige am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann kam in eine JVA.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell