POL-HAM: Kind auf Schulweg bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Hamm-Mitte (ots) - Eine 79-Jährige hat sich bei einem Sturz mit ihrem Pedelec am Dienstag, 02. Juli, leicht verletzt. Die Hammerin fuhr gegen 11.25 Uhr an der Otto-Brenner-Straße auf dem Gehweg in Richtung "Kleine Alleestraße". Auf Höhe der Baustelle kollidierte sie aus unbekannten Gründen womöglich mit einer Straßenlaterne und kam daraufhin zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ...

