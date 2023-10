Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Beim Abbiegen entgegenkommenden gerammt

Zwei Autos wurden am Sonntag bei einem Unfall nahe Herbrechtingen total beschädigt und drei Personen verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 12.10 Uhr bei Herbrechtingen. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Toyota in der Verlängerung Lange Straße von Herbrechtingen kommend in Richtung Eselsburg. An der Einmündung zur L1079 bog er nach links ab, obwohl Gegenverkehr kam. Die Autos stießen zusammen. Dabei erlitt die 27-jährige Fahrerin des Mercedes leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Auch der Unfallverursacher und dessen 38-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an die Unfallaufnahme begaben sie sich selbst zu einem Arzt. An beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand erheblicher Sachschaden. Den schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Die Polizei aus Giengen ermittelt jetzt gegen den 48-Jährigen. Er sieht einer Strafanzeige entgegen.

