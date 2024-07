Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Laterne aus Verankerung gerissen

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstag, 02. Juli, an der Kreuzung Im Tal / Obere Rothe gegen eine Straßenlaterne gefahren und hat diese aus der Verankerung entrissen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Ein Zeuge konnte den Unfallzeitraum auf 9.30 Uhr bis 10.40 Uhr eingrenzen. Womöglich fuhr der Verursacher ein türkises Auto.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen an 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de . (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell