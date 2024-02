LPI-NDH: Erlöst

Sondershausen (ots) - Am 24.02.2024 gegen 12:50 Uhr wurde ein Pkw in der W.-Külz-Straße angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug nicht umgemeldet ist. Weiterhin reagierte der Drogenvortest positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt sowie die Weiterfahrt unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

