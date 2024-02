Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingebrochen

Sondershausen (ots)

Zwei Keller wurden bereits am 21.02.2024 zwischen 12:15 und 21:15 Uhr in der Borntalstraße 35 aufgebrochen. Aus den Kellern wurde Werkzeug der Marke Makita sowie ein Ladegerät für ein E-Bike entwendet. Stehlschaden: 200 Euro. Ein weiterer aufgebrochener Keller wurde am 23.02.2024 gemeldet. Aus diesem wurde jedoch nicht entwendet. Es ist davon auszugehen, dass dieser im gleichen Tatzeitraum wie die ersten beiden Keller aufgebrochen wurde. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

