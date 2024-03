Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwache im Miniaturwunderland erhält weitere Unterstützung

Hamburg (ots)

Hafen-City.

Seit Jahren werden im Miniaturwunderland in Hamburg Feuerwehreinsätze in gewohnt professioneller Art durch die Einsatzkräfte der Feuerwache Knuffingen erfolgreich abgearbeitet. Nun soll es Unterstützung in Form von zwei neuen Einsatzfahrzeugen geben.

Dank einer großartigen Aktion der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Miniaturwunderland können am Mittwoch, 20.03.2024 zwei neue Einsatzfahrzeuge offiziell in den Dienst gestellt werden. Die beiden ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden Timo Drux und Frank Waldeck haben in liebevoller Kleinstarbeit zwei Modelle im Maßstab 1:87 angefertigt. Hierbei handelt es sich um das erst kürzlich an die Freiwillige Feuerwehr Rissen übergebene Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF20) der Firma Schlingmann und den ebenfalls jüngst an die Freiwilligen Feuerwehr Eimsbüttel übergebenen Einsatzleitwagen 2 (ELW2) der Firma Scania.

Bei der Indienststellung der beiden Fahrzeuge am Mittwoch, 20.03.2024 um 16 Uhr vor dem Miniaturwunderland, Kehrwieder 2/Block D, 20457 Hamburg werden neben dem Landesbereichsführer Harald Burghart die beiden Modellbauer sowie Vertreter der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg anwesend sein. Selbstverständlich werden bei diesem Termin auch die Originalfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Rissen und Eimsbüttel vor Ort sein. Eine Bildaufnahme der beiden Modellfahrzeuge in ihrem Revier ist ebenfalls geplant.

