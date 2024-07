LPI-J: Plakate im Stadtgebiet beschmiert

Weimar (ots) - In der Carl-August-Allee fuhren sich am frühen Montagnachmittag eine Radfahrerin und ein Pkw entgegen. Als der 56-jährige Fahrer des Autos auf Höhe der Meyerstraße nach links in diese einbiegen wollte, übersah er die 20-jährige Frau auf ihrem Fahrrad aus Richtung des Bahnhofes kommen. Es kam zum Zusammenstoß beider. Glücklicherweise zog sich die Zweiradfahrerin aber nur leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte ...

