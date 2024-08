Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2024 mit einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld (ots)

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Aus noch nicht geklärten Gründen brach am Sonntagabend, gegen 18.05 Uhr, im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Poststraße in Bretzfeld ein Brand aus. Die Feuerwehr aus Bretzfeld war mit acht Fahrzeugen am Einsatzort und konnte den Brand rasch löschen, so dass die Wohnungen nicht direkt betroffen waren. Allerdings wurden die 18 Bewohner der sechs Wohnungen kurzfristig zum Gebäude der Feuerwehr in Bretzfeld gefahren, da die Wohnungen von der Feuerwehr gelüftet werden mussten. Bis auf eine Wohnung waren danach alle wieder bewohnbar. Die Nutzer der nicht freigegebenen Wohnung konnten privat untergebracht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Rettungsdienst war trotzdem mit drei Fahrzeugen am Brandort im Einsatz. Bei dem Brand entstand nach den bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von ca. 70 000 Euro. Weitere Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache werden geführt.

Werner Lösch

