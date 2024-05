Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Vier Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Kurz nach Mitternacht am Mittwoch (01.05.2024) kam ein BMW mit vier Insassen von der Herforder Straße ab und kollidierte mit einer Mauer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Lemgoer mit dem weißen Wagen gegen 00:20 Uhr mit drei Beifahrern in Fahrtrichtung Lemgo, als er im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr über einen Gehweg und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne sowie einer Mauer. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Der Fahrer entfernte sich fußläufig von der Unfallörtlichkeit, kam jedoch während der Unfallaufnahme durch die Polizei zurück. Der 26-Jährige sowie ein 28- und ein 29-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie wurden in Kliniken gebracht. Ein 34-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der BMW wurde abgeschleppt.

Da der Verdacht besteht, dass der 26-Jährige alkoholisiert gefahren ist, wurden Blutproben abgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird insgesamt auf 30.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallhergang übermitteln Zeuginnen und Zeugen bitte dem Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

