Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall mit drei Beteiligten_mit Unfallzeit

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Höhe der Kreuzung Sickingmühler Straße/ Bonifatiusstraße verletzten sich am Dienstag insgesamt drei Beteiligte. Zudem entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro; zwei Wagen mussten abgeschleppt werden. Als eine 57-jährige Autofahrerin um 15.15 Uhr von der Bonifatiusstraße auf die Gerdastraße abbiegen wollte, kam es zum Auffahrunfall. Eine 31-Jährige fuhr dabei der vorausfahrenden 38-jährigen Autofahrerin von hinten auf und schob diese weiter auf den Wagen der 57-Jährigen auf. Während zwei Fahrerinnen vor Ort behandelt wurden, fuhren die Rettungskräfte die 38-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Alle Unfallbeteiligten kommen aus Marl.

