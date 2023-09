POL-RE: Bottrop/Essen: Durchsuchung mit dem SEK - mutmaßlicher Räuber ermittelt

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag verletzte sich ein 73-jähriger Fahrradfahrer aus Oer-Erkenschwick bei einem Unfall schwer. Er war gegen 13 Uhr auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Süden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache hinfiel. Es entstand ein geringer Sachschaden an dem Fahrrad. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen ...

mehr