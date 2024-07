FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der Frankenbosteler Straße bei Zeven

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Zeven

Am gestrigen Freitag, den 26.07.2024 verunglückte gegen 21:15 Uhr ein Audi A4 mit zwei Insassen auf der Frankenbosteler Straße zwischen Zeven und Frankenbostel im Landkreis Rotenburg. Ersthelfer alarmierten die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst, welche umgehend die Feuerwehren aus Zeven und Elsdorf, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Rettungswache Zeven sowie die Polizei entsand. Ein weiteres Notarzteinsatzfahrzeug, welches aus Rotenburg kam, wurde nach der ersten Rückmeldung des Gemeindebrandmeisters Zeven nachalarmiert, da in der ersten Sichtung beide Insassen als Schwerverletzt eingestuft wurden.

Das Fahrzeug kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Straßenbäume. Der Motor des Audi riss heraus und fällte auf 3 Metern Höhe eine Birke auf der anderen Straßenseite. Nach ungefähr 200 Metern kam das Fahrzeug auf der Straße zum Stehen. Der 26-jährige Beifahrer wurde durch die Rettungskräfte per Sofortrettung aus dem Fahrzeug befreit. Bei ihm mussten umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden, welche leider zu keinem Erfolg führten und der Tod noch an der Einsatzstelle festgestellt werden musste.

Der 31-jährige Fahrer des Audi wurde in seinem Fahrzeug schwer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Der 31-jährige konnte nach circa 30 Minuten schwer verletzt gerettet werden. Er wurde durch den Rettungsdienst weiter behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Frankenbosteler Straße musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten noch bis in die späten Nachtstunden voll gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

