Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Gasaustritt auf Rastanlage

Sottrum (ots)

Die Feuerwehren aus Sottrum, Gyhum und die Einsatzleitgruppe der Samtgemeinde Sottrum wurden am Montagmorgen um 9.00 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz auf der Rastanlage Grundbergsee Nord alarmiert. Mitarbeiter der Tankstelle nahmen einen deutlichen Gasgeruch auf dem Gelände war und alarmierten die Einsatzkräfte. Von den ersteintreffenden Einsatzkräften konnte dies bestätigt werden. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Gebäuden. Dennoch wurde das Gelände weiträumig durch die Feuerwehr abgesperrt. Als Grund wurde eine Leckage an einem Erdtank für LPG Autogas ausfindig gemacht. Bei Gefahrguteinsätzen dieser Art wird der Leiter des Gefahrgutzuges des Landkreises mit alarmiert. Dieser wiederum ließ vorsorglich den Gerätewagen Gefahrgut vom Landkreis nachalarmieren. Ebenfalls wurde ein Techniker an die Einsatzstelle geordert. Nach über zwei Stunden konnte das Leck geschlossen werden und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, sowie die Polizei und ein Krankenwagen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell