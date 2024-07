Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: [KORREKTUR] Brennender PKW in Autobahnauffahrt Elsdorf

A1/Elsdorf (ots)

Am heutigen Freitag, den 19. Juli geriet gegen 11:30 Uhr eine Mercedes A-Klasse auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Auffahrt Elsdorf aus ungeklärter Ursache in Brand.

Die Rettungsleistelle alarmierte die Feuerwehren aus Elsdorf und Gyhum.

Ein zufällig vorbeifahrender Krankenwagen der Johanniter Oldenburg und der Fahrer eines BMW unternahmen erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher, sodass das Feuer bei Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeugs bereits erloschen war.

Die Gyhumer Kräfte konnten die Einsatzfahrt abbrechen, während die bereits eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr Elsdorf eine Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera durchführten, sowie die Batterie des Fahrzeugs abklemmten umeinen Kurzschluss der Elektronik zu verhindern.

Nach ca. 1 Stunde war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

