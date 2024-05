Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfall mit Verletzten

Achern (ots)

Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am heutigen Dienstag kurz nach 11 Uhr in der Hauptstraße in Achern. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet ein 73-jähriger Mitsubishi Fahrer mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Renault einer 72 Jährigen. Die Frau wurde beim Zusammenstoß leicht und der 73 Jähriger schwerer verletzt. Im Anschluss prallte der Mann mit seinem Mitsubishi gegen ein dortiges Ladengeschäft wobei die Schaufensterscheibe zu Bruch ging. Der Renault prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen Laternenmast. Insgesamt dürfte ein Schaden von ungefähr 60.000 Euro entstanden sein. Höhe Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Hauptstraße war zur Unfallaufnahme gesperrt. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell