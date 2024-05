Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Gemeinsam zugeschlagen, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Oos (ots)

Mehrere Anrufe gingen am Montagabend gegen 20:15 Uhr wegen Körperverletzungen in der Rheinstraße über den Notruf ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen, einem Jugendlichen und den mutmaßlichen Tätern in einem Bus, woraufhin der Busfahrer die Beteiligten aus dem Bus verwiesen hatte. In Folge dessen kam es schließlich im Bereich der dortigen Bushaltestelle zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Männern. Nachdem die mutmaßlichen Angreifer beim Eintreffen der Polizeibeamten zuerst flüchteten, konnten die Ordnungshüter kurz darauf einen 27-Jährigen, der ersten Erkenntnissen zuvor beteiligt war, kontrollieren. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer: 07221 680-0 zu melden. /su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell