Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Diebstahl aus Fahrzeug, Hinweise erbeten

Neuried, Ichenheim (ots)

Zum Diebstahl aus einem Auto kam es am Montagabend auf einem Parkplatz in der Straße "Am Altenheimer Yachthafen". Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21 Uhr schlug ein bislang Unbekannter eine Scheibe ein und entwendete einen Rucksack samt Schlüssel, Ladekabel und Trinkflasche. Der hierbei entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 100 Euro, der entstandene Sachschaden auf zirka 250 Euro.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen. /ng

