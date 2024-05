POL-OG: Rastatt - Fahrzeugdiebstahl, Zeugen gesucht

Bad Peterstal-Griesbach , Bad Peterstal (ots) - Die Polizei wurde in den Montagabendstunden aufgrund eines Einbruchs in der Straße "Mülben" alarmiert. Ein 39-Jähriger gelangte gegen 20:45 Uhr ersten Ermittlungen zufolge illegalerweise in den Keller eines Wohnanwesens und soll dort ein E-Bike entwendet haben. Nicht lange dauerte es bis der mutmaßliche Dieb sich erneuten Zutritt in das Wohnanwesen verschaffte. Dort ...

mehr