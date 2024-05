Polizei Köln

POL-K: 240522-5-K 49-Jähriger durch Schuss schwerverletzt - Tatverdächtiger flüchtig

Köln (ots)

Nach einer Schussabgabe auf einen 49 Jahre alten Mann am Mittwochabend (22. Mai) in Humboldt-Gremberg fahndet die Polizei nach einem maskierten Mann. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Ersten Ermittlungen zufolge soll er gegen 19.30 Uhr in der Sauerlandstraße auf den 49-Jährigen geschossen haben und anschließend auf einem silbernen Fahrrad in Richtung Kalk geflüchtet sein. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Hinweise zu dem Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Weitere Informationen sind vor morgen früh nicht zu erwarten. (ja/sb)

