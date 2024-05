Polizei Köln

POL-K: 240522-3-K Streit auf Bonner Straße eskaliert - Öffentlichkeitsfahndung nach Schussabgabe

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13. Dezember 2023, Ziffer 3:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5671413

Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Geschäfts fahndet die Polizei nach einem etwa 25-30 Jahre alten Mann. Der Gesuchte soll am 13. Dezember 2023 gegen 1 Uhr auf der Bonner Straße in der Nähe vom Chlodwigplatz mit einem 38-jährigen Mann in Streit geraten sein und ihn mit einem pinken Regenschirm geschlagen haben. Danach soll er mehrmals mit einer Schreckschusspistole in Richtung des Mannes geschossen haben und anschließend in Richtung Elsaßstraße geflüchtet sein.

Bilder des Gesuchten finden sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/136069

Hinweise zur Identität und /oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 51 unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell