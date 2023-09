Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Auto-Aufbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (15.09.2023) einen 22-jährigen Mann festgenommen, der versucht haben soll, ein Auto in der Großen Falterstraße aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er gegen 06.50 Uhr mit einem Kanaldeckel mehrfach auf einen grauen VW Golf schlug und offenbar versuchte, die Beifahrerscheibe zu zerstören. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann kurz darauf in der Reutlinger Straße fest. Im Nachgang soll er die eingesetzten Beamten angegriffen haben. Bereits in der Nacht zum Freitag wurden in der Wurmlinger Straße und der Straifstraße zwei Autos aufgebrochen. Zeugen meldeten gegen 09.50 Uhr einen schwarzen Opel Corsa in der Wurmlinger Straße auf Höhe der Hausnummer 52B bei dem die Scheibe hinter der Beifahrertüre mit einem Stein eingeworfen wurde. Ein 27-Jähriger hatte das Fahrzeug am Abend zuvor dort abgestellt. Aus dem Auto hatte der Täter ein Paar Schuhe im Wert von zirka Hundert Euro gestohlen. Auch in der Straifstraße wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite mit einem Stein eingeworfen und aus dem Innenraum zwei Rucksäcke mit Gegenständen im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Der schwarze Smart fortwo war am Abend zuvor auf Höhe der Hausnummer 11 abgestellt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 22-jährige Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz, wurde am Freitag (15.09.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

