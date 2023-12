Polizei Köln

POL-K: 231213-3-K Streit auf der Bonner Straße eskaliert - Zeugensuche nach Schussabgabe

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht auf Mittwoch (13. Dezember) einen 38-Jährigen an der Bonner Straße in der Nähe des Chlodwigplatzes mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen und anschließend mit einer Waffe mehrmals in seine Richtung geschossen haben sollen. Alarmierte Polizisten sicherten gegen 1.15 Uhr mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusspistole auf der Straße. Der unverletzte und stark alkoholisierte 38-Jährige war laut Zeugen zuvor mit den beiden Männern auf offener Straße in einen Streit geraten. Die Unbekannten rannten anschließend über den Karolingerring in Richtung Ulrepforte davon. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariat 51 bitten Zeugen sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/al)

