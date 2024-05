POL-K: 240522-1-K Schlag gegen die italienische organisierte Kriminalität

Köln (ots) - Am Montagnachmittag (20. Mai) ist ein Fahrradfahrer (17) bei einem Zusammenstoß mit einem grauen Audi in Köln-Ossendorf leicht verletzt worden. Gegen 16 Uhr befuhr der 17-Jährige die Frohnhofstraße in Fahrtrichtung Rochusstraße, als er in Höhe der Einmündung Am Pistorhof mit dem entgegenkommenden Audi zusammenstieß und stürzte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu ...

