Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Brantener Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 16.09.2023/ Uhrzeit: 16:55 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: L528 Brantener Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Samstagnachmittag gemeldet. Auf der Brantener Straße kam es in Höhe der Kreuzung Brantener Straße, Dahlerbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW, bei dem insgesamt 3 Personen leicht verletzt wurden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden diese in ein Krankenhaus verbracht. Bis dahin unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Betreuung der Personen. An den Fahrzeugen wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel aufgefangen und abgestreut und der Brandschutz sichergestellt. Die Fahrbahnen mussten zeitweise voll gesperrt werden. Die Einsatzstelle konnte nach etwa 60 Minuten an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

