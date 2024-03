POL-MA: Mannheim: Straßenbahn erfasst E-Scooter. Eine Frau schwer verletzt - PM 2

Mannheim (ots) - Am Donnerstag kam es um kurz vor 15:30 Uhr in der Tunnelstraße auf Höhe der Glücksteinallee zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und der Fahrerin eines E-Scooters. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen durch die Kollision schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

