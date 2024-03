Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Jungbusch: Pkw in Brand geraten - PM 2

Mannheim/Jungbusch (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr kam es im Bereich der Rheinstraße, unterhalb der Kurt-Schumacher-Brücke, zu einem Brandgeschehen. Aus bislang noch unbekannter Ursache ging dort ein geparkter Ford Focus in Flammen auf. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte der Brand zwar zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden, ein Übergreifen der Flammen auf zwei weitere Fahrzeuge ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

